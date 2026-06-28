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آتشسوزی طبیعت «کاسه ماس» از ساعت ۱۱ امروز در مراتع پاییندست کوه واقع در ۱۰ کیلومتری شمال شهر مورموری آغاز شده و به علت گستردگی حریق و نبود امکانات کافی؛ تا این لحظه مهار نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بخشدار کلات مورموری، اظهار کرد: آتشسوزی کوه کاسه ماس از حدود ساعت ۱۱ قبلازظهر در چندین نقطه از مراتع پاییندست این کوه شروع شد و به علت وسعت بالای حریق، پوشش انبوه علفهای خشک و کمبود شدید نیروی انسانی و تجهیزات اطفای حریق؛ با وجود تلاش تیمهای امدادی، مهار آتش امکانپذیر نبود.
بر اساس این گزارش، آتشسوزی در منطقه ادامه دارد و شعلههای آن، بخش وسیعی از پوشش گیاهی منطقه را در برگرفته است.
زبانههای آتش در حال گسترش به مناطق همجوار است و اهالی منطقه در انتظار اقدامات سریعتر دستگاههای مسئول برای جلوگیری از خسارتهای بیشتر هستند.