آتش‌سوزی طبیعت «کاسه ماس» از ساعت ۱۱ امروز در مراتع پایین‌دست کوه واقع در ۱۰ کیلومتری شمال شهر مورموری آغاز شده و به‌ علت گستردگی حریق و نبود امکانات کافی؛ تا این لحظه مهار نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بخشدار کلات مورموری، اظهار کرد: آتش‌سوزی کوه کاسه ماس از حدود ساعت ۱۱ قبل‌ازظهر در چندین نقطه از مراتع پایین‌دست این کوه شروع شد و به علت وسعت بالای حریق، پوشش انبوه علف‌های خشک و کمبود شدید نیروی انسانی و تجهیزات اطفای حریق؛ با وجود تلاش تیم‌های امدادی، مهار آتش امکان‌پذیر نبود.

بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی در منطقه ادامه دارد و شعله‌های آن، بخش وسیعی از پوشش گیاهی منطقه را در برگرفته است.

زبانه‌های آتش در حال گسترش به مناطق همجوار است و اهالی منطقه در انتظار اقدامات سریع‌تر دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر هستند.