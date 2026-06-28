راهاندازی سامانه ثبتنام حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید در آذربایجان شرقی
سخنگوی ستاد استانی مراسم وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران از راهاندازی سامانه ثبتنام متقاضیان حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.
وی ادامه داد: با توجه به خیل عظیم هم استانیهای عزیز که اشتیاق حضور در مراسمهای بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی را دارند، ستاد هماهنگی مراسم استانی، سامانه ثبتنام جهت اعلام حضور در مراسم وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران را راهاندازی کرد.
سخنگوی ستاد استانی مراسم وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران گفت: عموم جمعیت مشتاق استان جهت حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی میتوانند به وب سایت www.yareali.ir مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند.
هنربر افزود: تاکید داریم که عزیزانی قصد عزیمت به تهران، قم و مشهد را دارند، حتماً در این سامانه ثبتنام کنند، چرا که با ثبتنام در این سامانه، علاوه بر کمک به بهبود روند خدمترسانی و مدیریت مراسم، تحت پوشش بیمه حوادث قرار خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: هم استانیهای عزیز حتی اگر با وسیله شخصی هم قصد عزیمت به محلهای مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی را دارند در این سامانه ثبتنام کنند.
سخنگوی ستاد استانی مراسم وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران ادامه داد: تعداد قابل توجهی اتوبوس هم با توجه به ظرفیتهای مختلف استان توسط کمیته اعزام پیشبینی شده است که در اختیار زائران و هم استانیهای گرانقدر قرار خواهند داشت.
هنربر همچنین از بهرهگیری از ظرفیتهای حملونقل ریلی خبر داد و گفت: حدود ۵ هزار نفر توسط قطار به تهران و مشهد اعزام خواهند شد که جزئیات آن در فرصتهای آتی اطلاعرسانی میشود.
وی اظهار کرد:زائران مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی که توسط خودروهای شخصی یا هر نوع وسیله نقلیه دیگری به تهران خواهند رسید، توسط کمیته اسکان و تغذیه ستاد مراسم وداع، تشییع و تدفین آقای شهید ایران پذیرش خواهند شد. این خدمت توسط شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۱۹ تهران به عنوان معین استان آذربایجان شرقی ارائه خواهد شد و مکانهایی در بوستان ولایت، پارک کاظمی و تعدادی مسجد، حسینیه و مدرسه برای اسکان موقت و استراحت زائران عزیز پیشبینی شده است.
مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی تاکید کرد: با توجه به محدودیتهایی که به واسطه حضور انبوه خیل عظیم مردم از سراسر کشورمان در تهران وجود دارد، زوار محترم استان دقیقاً همانند پیادهروی اربعین یک کوله پشتی حاوی وسایل شخصی و ضروری به همراه خود داشته باشند.
هنربر درخواست کرد: با توجه به ازدحام بالای جمعیت در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، تقاضا میکنیم افراد مسن، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای از حضور در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی خودداری کنند.