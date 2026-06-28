وزارت بهداشت لبنان، در بیانیه‌ای اعلام کرد در حملات ۴ ماهه رژیم صهیونیستی به لبنان، ۴ هزار و ۲۴۷ نفر تاکنون به شهادت رسیده‌ و ۱۲ هزار و ۱۹۵ زخمی شده اند.