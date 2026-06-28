به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ گزارش ها حاکی است، جنگندههای اسرائیلی شهرک «میفدون» را بمباران کردند. برخی منابع هم از حمله یک پهپاد رژیم صهیونیستی به اطراف شهرک فرون در شهر بنتجبیل در جنوب لبنان خبر دادند.
جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.
این تجاوز در حالی است که رژیم صهیونیستی اخیرا در آمریکا یک توافق کاملا یک طرفه را بر دولت غربگرای سلام - عون تحمیل کرده و به تجاوزاتش در سایه سکوت این دولت ادامه می دهد.
وزارت بهداشت لبنان، در بیانیهای اعلام کرد در حملات ۴ ماهه رژیم صهیونیستی به لبنان، ۴ هزار و ۲۴۷ نفر تاکنون به شهادت رسیده و ۱۲ هزار و ۱۹۵ زخمی شده اند.