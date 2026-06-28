زیبایی چشمنواز دشت لالههای واژگون در مراغه
خرداد ماه جلوه نمایی لالههای واژگون در دامنه سهند طراوت و زیبایی خاصی به طبیعت این کوه بخشیده است.
این گل در دامنههای سهند خرداد ماه به شکوفه مینشیند و زیبایی خاصی به طبیعت تورپاخلو، دره اسپران و مهر داریای شهری در مراغه میبخشد.
ارتفاع لاله واژگون در دامنه سهند بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و شکوفههای آن به شکل زنگوله، قرمز و گاهی زرد است.
این گل زیبا که از طریق پیاز تکثیر میشود با وجود زیباییهای فراوان این روزها مورد نامهربانی و سودجویی برخی افراد ناآگاه است.