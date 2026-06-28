خرداد ماه جلوه نمایی لاله‌های واژگون در دامنه سهند طراوت و زیبایی خاصی به طبیعت این کوه بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، لاله واژگون، اشک مریم، گل اشک یا به زبان ترکی آغلاغان گلی که این روز‌ها در دامنه سهند به شکوفه نشسته و زیبایی منطقه را دو چندان کرده است.

این گل در دامنه‌های سهند خرداد ماه به شکوفه می‌نشیند و زیبایی خاصی به طبیعت تورپاخلو، دره اسپران و مهر داریای شهری در مراغه می‌بخشد.

ارتفاع لاله واژگون در دامنه سهند بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و شکوفه‌های آن به شکل زنگوله، قرمز و گاهی زرد است.

این گل زیبا که از طریق پیاز تکثیر می‌شود با وجود زیبایی‌های فراوان این روز‌ها مورد نامهربانی و سودجویی برخی افراد ناآگاه است.