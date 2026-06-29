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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، برنامه حرکت شناورهای مسافربری و حمل خودرو کیش، دوشنبه هشتم تیر را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۸ شناور مسافربری از ساعتهای ۶:۳۰، ۷:۱۵، ۸:۳۰، ۱۰:۳۰، ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷ و ۱۹:۳۰ از بندر کیش به سمت چارک و ۸ شناور نیز از بندر چارک به سمت کیش در ساعتهای ۷، ۸:۳۰، ۱۰، ۱۱:۳۰، ۱۳، ۱۴:۳۰، ۱۶ و ۱۷:۳۰ به مسافران خدمات رسانی میکنند.
مسافران میتوانند برای تهیه بلیت به پایگاه رسمی اداره کل بنادر کیش به نشانی ticket.kishports.com مراجعه کنند.
️برنامه حرکت شناورهای حمل خودرو (لندینگکرافت) دوشنبه کیش ساعت ۵ تا ۱۹ بندر آفتاب به کیش ساعت ۴:۳۰ و ۱۰ و از کیش به بنادر چارک و آفتاب ساعت ۷ تا ۱۸ انجام خواهند شد.