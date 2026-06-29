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رسانههای صهیونیستی یکشنبه شب مدعی شدند که ارتش این رژیم در ساعات آینده یک شبکه بسیار گسترده از تونلها را در جنوب لبنان منفجر خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس گزارش شبکه «کان»، مقامهای محلی در شمال سرزمینهای اشغالی به ساکنان هشدار دادهاند که در ساعات آینده صدای انفجاری بسیار مهیب در مناطق الجلیل غربی و دره حوله شنیده خواهد شد.
در این هشدار آمده است که این انفجار در چارچوب عملیات ارتش رژیم صهیونیستی برای تکمیل تخریب زیرساختها در لبنان انجام میشود.
مقامهای محلی همچنین اعلام کردهاند که شدت انفجار ممکن است موجب فعال شدن سامانههای خودکار هشدار زلزله شود.
در خبر دیگر رسانههای رژیم صهیونیستی یکشنبه شب گزارش دادند که پس از امضای توافق با لبنان، نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل خود را برای حضوری چندساله در خاک لبنان آماده میکنند.
شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام کرد که بر اساس این توافق، دستگاههای امنیتی و ارتش اسرائیل در حال برنامهریزی دورهای طولانی برای حضور در لبنان هستند.
در همین حال، شبکه ۱۳ اسرائیل گزارش داد که مهمترین مشکل این توافق آن است که اسرائیل را ملزم میکند تا زمان خلع سلاح حزبالله، برای مدت طولانی در لبنان باقی بماند؛ هدفی که به گفته این شبکه، تحقق آن بعید به نظر میرسد.
این شبکه همچنین به نقل از منابع خود افزود که ارتش اسرائیل از اصل توافق با لبنان استقبال میکند، اما با وجود آنکه متن توافق از نظر شکل مناسب است، اجرای آن عملی نخواهد بود.
این خبر پس از آن منتشر میشود که لبنان و رژیم صهیونیستی روز جمعه (۵ تیرماه) پس از پنج دور مذاکره و چهار روز رایزنی در واشنگتن با میانجیگری آمریکا، به چارچوبی برای توافق در آینده دست یافتند. این چارچوب با حضور «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا، «ندا حماده معوض» سفیر لبنان در آمریکا و «یخیل لیتر» سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن به امضا رسید.
بر اساس گزارش پایگاه خبری آمریکایی اکسیوس، بر اساس این توافق، رژیم صهیونیستی تا زمان خلع سلاح حزبالله، حضور خود را در منطقه امنیتی موسوم به «خط زرد» حفظ خواهد کرد.