به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه ۱۲ اسرائیل مدعی شد که دولت لبنان از واشنگتن خواسته است پیوست امنیتی محرمانه توافق چارچوب با اسرائیل را منتشر نکند؛ درخواستی که به گفته این رسانه اسرائیلی با هدف جلوگیری از ایجاد چالش داخلی از سوی حزب‌الله علیه دولت لبنان مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، در توافق چارچوب تصریح شده که هر دو طرف این مسأله را رعایت خواهند کرد که اجرای هیچ‌یک از اقدامات بر اساس جدول زمانی نخواهد بود، بلکه طبق شرایط مورد توافق است.

شبکه ۱۲ همچنین مدعی شد که «طبق توافق، هیچ عقب‌نشینیِ خودکاری در کار نیست؛ بلکه هر اقدامی صرفاً منوط به موفقیت میدانی و ارزیابی نتایج است.»

به گزارش این رسانه، توسعه پروژه‌های آزمایشی پیش‌بینی‌شده در توافق نیز در آینده نزدیک تنها با موافقت اسرائیل امکان‌پذیر خواهد بود و دو پروژه آزمایشی مورد توافق، در حال حاضر تنها طرح‌های اجرایی این توافق خواهد بود.

این شبکه همچنین افزود که این توافق همچنین به آزادی عمل [ارتش اسرائیل] برای مقابله با تهدیدات فوری و نوظهور در محدوده موسوم به «خط زرد» تصریح دارد.

شبکه ۱۲ در ادامه اعلام کرد که در اسرائیل نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اجرای این توافق نه‌تنها از سوی حزب‌الله، بلکه به دلیل توافق موازی آمریکا و ایران نیز با چالش روبه رو شود.

این رسانه اسرائیلی در پایان افزود: در محافل داخلی اسرائیل گفته می‌شود که ایران تسلیم نشده و همچنان به دنبال یکپارچه کردن جبهه‌های مختلف منطقه‌ای است؛ موضوعی که می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری آمریکا در آینده تأثیر بگذارد.