به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در گفت‌وگوی ویژه بخش خبر شبانگاهی با اعلام آمادگی کامل استان همدان برای مشارکت در برگزاری باشکوه مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، فرهنگی، امنیتی و پشتیبانی استان با تمام ظرفیت در خدمت این مراسم تاریخی هستند و حضور گسترده مردم، جلوه‌ای از اقتدار، وحدت و انسجام ملی خواهد بود.

حمید ملانوری شمسی افزود: همزمان با سراسر کشور، از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه برنامه‌های گسترده‌ای برای گرامیداشت، وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب در استان همدان برگزار خواهد شد.

او با بیان اینکه ۱۳ کمیته تخصصی از جمله کمیته‌های امنیتی، فرهنگی، خدمات‌رسان، حمل‌ونقل، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند،تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی استان همدان با هماهنگی کامل، مأموریت‌های محوله را دنبال می‌کنند تا این مراسم در شأن مقام والای رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شود.

استاندار همدان همچنین از آمادگی کامل استان برای پشتیبانی از زائران و عزاداران خبر داد و گفت: ایجاد و تجهیز موکب‌ها، ارائه خدمات رفاهی، اسکان موقت، پشتیبانی از اعزام هم‌استانی‌ها به تهران و قم و همچنین خدمت‌رسانی به زائران عراقی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده در این ایام است.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به اجرای یک‌هزار و ۳۷۶ برنامه فرهنگی در سطح استان، افزود: از این تعداد ۶۰ برنامه مراسم بزرگ است و مراسم محوری وداع با رهبر معظم انقلاب همزمان با آیین ملی تشییع، در روز پنجشنبه مهم‌ترین برنامه فرهنگی استان خواهد بود.

او با اشاره به اینکه مردم با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همراه داشتن وسایل ضروری، در تسهیل تردد و برگزاری منظم این مراسم همکاری کنند و تصریح کرد: حضور باشکوه مردم، ادای دین به رهبر شهید انقلاب، شهدای جنگ و همه شهدای راه عزت و استقلال کشور خواهد بود.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح شرایط کشور در یک سال گذشته گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران از خرداد سال گذشته با طراحی سناریویی برای براندازی نظام، جنگی ترکیبی را علیه ملت ایران آغاز کردند که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با تجاوز نظامی، عملیات سایبری، اقدامات خرابکارانه و بهره‌گیری از شبکه‌های نفوذ به اوج خود رسید.

حمید ملانوری شمسی افزود: دفاع مقتدرانه نیرو‌های مسلح، هدایت‌های هوشمندانه و حضور آگاهانه مردم، تمامی محاسبات دشمن را بر هم زد و رژیم صهیونیستی و حامیان آن را ناچار به عقب‌نشینی و درخواست آتش‌بس کرد، هرچند دشمنی‌ها پس از آن نیز با جنگ رسانه‌ای، عملیات تروریستی و فشار‌های مختلف ادامه یافت.

او با اشاره به نقش همدان در مدیریت شرایط جنگی گفت: استان همدان از نخستین استان‌هایی بود که مورد تجاوز دشمن قرار گرفت و از همان ساعات اولیه، شورای تأمین استان و شهرستان‌ها به‌صورت مستمر تشکیل جلسه داد و نیرو‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و دستگاه قضایی با تمام ظرفیت برای تأمین امنیت مردم وارد میدان شدند.

استاندار همدان همچنین به اقدامات اقتصادی استان در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، حفظ معیشت مردم و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی بود. ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌صورت مستمر فعال شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، از حدود هزار و ۵۰۰ نیروی تعدیل‌شده، زمینه بازگشت حدود ۸۰۰ نفر به محل کار فراهم شد و برای سایر افراد نیز حمایت‌های لازم از طریق بیمه بیکاری پیش‌بینی شد.

حمید ملانوری شمسی با تأکید بر اینکه در حوزه تنظیم بازار هیچ‌گونه کمبود کالای اساسی در استان ایجاد نشد، افزوو: با برنامه‌ریزی دقیق، کالا‌های مورد نیاز مردم به‌موقع تأمین و توزیع شد و با نظارت مستمر، از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها جلوگیری به عمل آمد.

او تصریح کرد : در حوزه تأمین مرغ نیز با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، هم مرغ گرم با نرخ مصوب و هم ذخایر مرغ منجمد برای حفظ تعادل بازار عرضه شد.

حمید ملانوری شمسی همچنین از تشکیل «قرارگاه استانی نظارت بر بازار» به‌عنوان یکی از اقدامات شاخص مدیریت استان یاد کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، ۸۰ تیم نظارتی متشکل از مدیران دستگاه‌ها، کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و معتمدان مردمی سازماندهی شدند.

او افزود: برای افزایش توان عملیاتی، هر دستگاه خودرو، راننده و ظرفیت رسانه‌ای خود را در اختیار این تیم‌ها قرار داد و پیش از آغاز مأموریت نیز دوره‌های آموزشی تخصصی برای اعضای تیم‌ها برگزار شد تا تمامی بازرسی‌ها در چارچوب قانون، با عدالت، دقت و رعایت حقوق مردم و فعالان اقتصادی انجام شود.