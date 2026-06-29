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رسانههای اسرائیلی از برقراری وضع آمادهباش امنیتی در اطراف ایستگاه قطار تلآویو در پی احتمال وجود یک خودروی بمبگذاریشده خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حالت آماده باش و وضعیت فوق العاده پس از آن صورت گرفت که از صبح امروز دو خودرو در شهرهای حولون و یافا منفجر شدند؛ حوادثی که بنا بر گزارشها به کشته شدن چند نفر منجر شده است.
روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد: بر اثر ۲ انفجار در شهرهای تلآویو و حولون، ۵ نفر کشته شدند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که صبح امروز یک خودرو در حیفا، شمال فلسطین اشغالی منفجر شد. گزارشهای اولیه نشان میدهد این انفجار حاصل از بمبگذاری بوده است.
این انفجار به قدری قدرتمند بود که منجر به خسارت به وسایل نقلیه و ساختمانهای اطراف شده است.
شبکه ۱۲ اسرائیل در ادامه گزارش داد که یک نفر در محل حادثه کشته شده است و یک نفر دیگر نیز با جراحات متوسط به بیمارستان منتقل شده است. همچنین گفته میشود فرد مجروح دیگری از صحنه انفجار فرار کرده است.
پلیس رژیم صهیونیستی با تایید فرار یک فرد مجروح از صحنه انفجار، اعلام کرده که در حال بررسی شرایط این حادثه است. فرضیه اصلی پلیس، سوءظن به تلاش برای ترور بوده و در حال بررسی آن است. البته طبق اعلام پلیس، انگیزه این ترور، موضوعات جنایی بوده است.
گزارش سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی نشان میدهد فرد کشتهشده حدودا چهل ساله بوده است و البته پلیس این رژیم اعلام کرده که این فرد برای آنها شناخته شده نیست.
حوادث منجر به قتل و آتشسوزیهای مشکوک در خلال دو ماه اخیر در فلسطین اشغالی افزایش یافته است و پلیس رژیم صهیونیستی توضیحات کاملی در خصوص این حوادث ارائه نکرده است.