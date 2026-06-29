ناتاشا پیرک موسار جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را «اشتباهی بزرگ» دانست و گفت: به نظرم دونالد ترامپ نیز به این موضوع پی برده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ موسار در گفت‌و‌گو با الجزیره با تأکید بر ضرورت تقویت استقلال راهبردی اروپا، خواستار آغاز گفت‌و‌گو‌ها درباره تدوین یک سیاست دفاعی مشترک اروپایی و کاهش وابستگی امنیتی این قاره به آمریکا شد.

او همچنین از نقش قطر در میانجی‌گری برای پایان دادن به جنگ و دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران تمجید کرد.

رئیس‌جمهور اسلوونی در ادامه، اتحادیه اروپا را به دلیل نبود سیاست خارجی واحد و یکسان، «بازیگری کوچک در عرصه بین‌المللی» دانست.

ناتاشا پیرک موسار همچنین اظهار کرد: سال‌ها زمان را از دست دادیم تا سران اروپا سرانجام به گشایش کانال‌های ارتباطی با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین متقاعد شدند.

رئیس‌جمهور اسلوونی در پایان خواستار تحقیقاتی جامع درباره دخالت اسرائیل در انتخابات کشورش و دیگر کشور‌های اروپایی شد.