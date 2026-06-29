به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست مشترک شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و برگزاری تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: رهبر شهیدمان در مقابل خداوند خاضع و خاشع، در مقابل مردم با شفقت و عطوفت و در مقابل مستکبران با صلابت و اقتدار سخن می‌گفتند.

وی با بیان اینکه تشییع پیکر قائد شهید امت را باید به عنوان یک رویداد مؤثر در قدرت ملی نگاه کرد، اظهار داشت: این تشییع صرفاً یک کار رسانه‌ای نیست، بلکه کاری در جهت امنیت ملی، منافع ملی و تقویت قدرت و اقتدار ملی است.

استاندار خوزستان تصریح کرد: به میزانی که تشییع پیکر رهبر شهیدمان پرشورتر و با جمعیتی پرشمارتر صورت بگیرد، بر صحنه جهانی، آرایش نیروها، میز مذاکرات و قدرت دفاع از منافع ملی اثرگذار خواهد بود.

موالی‌زاده با اشاره به جایگاه ویژه خوزستان در این رویداد خاطرنشان کرد: خوزستان پایتخت دفاع مقدس، سرزمین مقاومت است و رهبر شهیدمان علقه خاصی به خوزستان داشتند و ایشان در دوران دفاع مقدس حضور داشتند و در سال ۱۳۷۵ سفری چندروزه و مفصل به استان داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج یک نظرسنجی در سرزمین‌های اشغالی گفت: دیروز نظرسنجی را می‌خواندم که ۹۲ درصد مردم ساکن در سرزمین‌های اشغالی معتقد بودند جمهوری اسلامی ایران پیروز این جنگ بوده است؛ محبوبیت ترامپ به میزان قابل توجهی کاهش یافته و نگاه جهانیان به ایران تغییر کرده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه ایرانیان در گستره جهان با افتخار می‌گویند ایرانی هستیم، افزود: قبل از جنگ شرایط به گونه‌ای دیگر بود، اما اکنون تحلیل‌ها نشان می‌دهد که قدرت ایران به مراتب افزایش یافته و جایگاه بین‌المللی ما به شکل قابل توجهی ارتقا پیدا کرده است.

وی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس این رویداد گفت: حضور میلیونی مردم از اقشار و اقوام مختلف در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا برگزار خواهد شد که چشم جهانیان را خیره خواهد کرد و رسانه‌ها نقش مؤثری در به تصویر کشیدن این حضور پرشور دارند.