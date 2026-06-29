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استاندار خوزستان از برنامهریزی برای افزایش ۵ تا ۶ مگاواتی ظرفیت انرژی خورشیدی استان در ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نشست توسعه انرژی خورشیدی استان گفت: استان خوزستان در شرایط متوسطی از نظر زاویه تابش خورشید قرار دارد و با همین شرایط میتوان از صفحههای خورشیدی نسل جدید با قابلیت چرخش متناسب با زاویه تابش استفاده کرد و این موضوع میتواند به پاک بودن محیط زیست کمک کند.
وی ادامه داد: با برنامهریزی انجام شده در شش منطقه استان بهصورت متمرکز، ظرف یک ماه آینده حدود ۵ تا ۶ مگاوات به ظرفیت انرژی خورشیدی استان افزوده خواهد شد.
استاندار خوزستان با اشاره به کاربردهای متنوع صفحههای خورشیدی افزود: این پنلهای خورشیدی میتوانند در ادارات، راهپلهها، لابیها و آسانسورهای مجتمعهای مسکونی، همچنین پارکها، معابر، گذرگاهها و خیابانها مورد استفاده قرار گیرند و بهصورت پراکنده و متمرکز قابل اجرا هستند.
موالیزاده از ایجاد دبیرخانه انرژی در استانداری خبر داد و اظهار داشت: مقرر شد دبیرخانه انرژی در استانداری ایجاد شود و بهصورت هفتگی جلسات پیگیری برگزار تا هماهنگیهای لازم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر انجام شود.
وی با اشاره به تأثیر ریزگردها بر عملکرد صفحههای خورشیدی خاطرنشان کرد: بحث زاویه تابش و مسائل مربوط به ریزگردها در این حوزه نقش دارد، اما با استفاده از صفحههای نسل جدید، این مشکلات قابل مدیریت است.
استاندار خوزستان در پایان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به انرژیهای تجدیدپذیر گفت: موضوع استفاده از صفحههای خورشیدی را به عنوان یکی از ملاکهای ارزیابی مدیران مورد توجه قرار خواهیم داد و از دستگاههای مرتبط انتظار داریم آورده و تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.