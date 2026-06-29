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منابع سوری از حمله هوایی و توپخانهای رژیم صهیونیستی به حومه غربی درعا در جنوب سوریه خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرنگار خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در درعا اعلام کرد که بالگردهای رژیم صهیونیستی روستای عابدین در حومه درعا واقع در جنوب سوریه و اطراف آن را در جنوب سوریه هدف قرار دادهاند.
بر اساس این گزارش، نیروهای رژیم صهیونیستی همچنین روستای عابدین را با گلولههای توپخانهای هدف قرار دادهاند.
سانا همچنین گزارش داد که در پی تداوم حملات توپخانهای به روستای عابدین و مناطق اطراف آن، شماری از ساکنان این روستا خانههای خود را ترک کردهاند.
در همین حال شبکه المیادین گزارش داد ساکنان روستای عابدین در حومه غربی دَرعا، برای ممانعت از ورود نیروهای گشتی ارتش اسرائیل به داخل این روستا، تمامی مسیرهای منتهی به آن را بستند.
این حملات ساعاتی پس از آن صورت میگیرد که نیروهای اشغالگر اسرائیلی با نفوذ به این منطقه، اقدام به برپایی چادرهایی در نزدیکی «تل المغر» و ایست بازرسی میان روستاهای «عابدین» و «الجمله» کرده بودند.
همزمان جنگندههای رژیم صهیونیستی اقدام به پرواز بر فراز حومههای قنیطره و درعا کردهاند.