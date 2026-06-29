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سناتور ارشد آمریکایی در سخنانی کابینه نتانیاهو را نسلکش خواند و تأکید کرد: ترامپ جنگی را علیه ایران آغاز کرد که در آن هزاران مرد، زن و کودک بیگناه کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برنی سندرز سناتور ارشد آمریکایی از ایالت ورمونت در سخنانی اعلام کرد: ترامپ میخواهد ۵۰۰ میلیارد دلار اضافی به بودجه نظامی اختصاص دهد و اینها اولویتهای مردم نیستند.
این سناتور ارشد آمریکایی گفت: ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود که به جنگهای بیپایان پایان دهد، اما جنگی را علیه ایران آغاز کرد که در آن هزاران مرد، زن و کودک بیگناه کشته شدند.
برنی سندرز سپس اضافه کرد: ما به سیاست خارجی غیراخلاقی و ناکارآمد، و همچنین بودجه نظامی بسیار فراتر از یک تریلیون دلار در سال، پایان خواهیم داد. دیگر خبری از صرف میلیاردها دلار برای جنگهای بی پایان نخواهد بود. دیگر خبری از صرف میلیاردها دلار برای کابینه نسلکش نتانیاهو در اسرائیل نخواهد بود.
جانز هاپکینز استادتمام اقتصاد دانشگاه با پیشبینی بحران اقتصادی آمریکا در آینده گفت: ترامپ جنگی اختیاری علیه ایران آغاز کرد؛ جنگی که هزینهای سرسامآور بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد گذاشت.
جانز هاپکینز افزود: حالا ترامپ از کنگره درخواست ۷۰ میلیارد دلار دیگر کرده تا ذخایر مهمات و تسلیحات را دوباره تامین کند.
استادتمام اقتصاد دانشگاه در ادامه گفت: پیشبینی من این است که وقتی همه چیز تمام شود و گردوغبار فرو بنشیند، هزینهای که دولت آمریکا برای جنگ با ایران پرداخته، از یک تریلیون دلار فراتر خواهد رفت.
در خبری دیگر شهردار نیویورک گفت: نمیتواند از اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی حمایت کند. زهران ممدانی در گفتوگو با شبکهایبیسی نیوز، در پاسخ به پرسشی درباره رژیم صهیونیستی گفت این موضع نه تنها درباره اسرائیل، بلکه درباره هر کشوری از جمله عربستان سعودی نیز صدق میکند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی پیشتر از ورود یکی از مشاوران ممدانی به سرزمینهای اشغالی جلوگیری کرده و او را به حمایت از مقاومت فلسطین متهم کرده بود.