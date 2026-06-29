انجمن علمای یمن در بیانیه‌ای ضمن تمجید از پیروزی‌ و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران، «وحدت میادین» را اصلی برآمده از آموزه‌های اسلامی دانست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ انجمن علمای یمن در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن سکوت کشور‌های عربی و اسلامی در قبال تحولات غزه و کرانه باختری، این سکوت را «جنایتی بزرگ» توصیف کرد.

در این بیانیه از ملت‌های اسلامی خواسته شده است با برگزاری تجمعات اعتراضی در حمایت «محور جهاد و مقاومت»، موضع خود را در قبال تحولات منطقه اعلام کنند.

انجمن علمای یمن همچنین با انتقاد از توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، این اقدام را «خیانت» دانست و اعلام کرد که دولت لبنان و حامیان آن، مسئول پیامد‌های احتمالی این توافق و آثار آن بر وضعیت داخلی لبنان هستند.

انجمن علمای یمن در بخش دیگری از بیانیه خود از مواضع حزب‌الله لبنان در مقابله با رژیم صهیونیستی تمجید کرده و ضمن محکوم کردن عملیات و پیشروی‌های اسرائیل در سوریه، از «سکوت گروه‌های مسلح حاکم بر سوریه» در قبال این تحولات، انتقاد کرد.

انجمن علمای یمن در ادامه افزود: ما ثبات و پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران را تبریک می‌گوییم و تأکید می‌کنیم که اصل وحدت میادین، صرفا یک مسئله سیاسی نیست بلکه یک اصل اسلامی است که خداوند متعال ما را به آن امر فرموده.

این انجمن افزود: ما آنچه را در بیانیه سید عبدالملک بدرالدین آمده است، مبارک می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم و از آحاد ملت خود می‌خواهیم که آماده “ساعت صفر” برای بازپس‌گیری حقوق مشروع خویش، باشند.