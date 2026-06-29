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یک روز پس حمله تروریستی در شهر کراچی، دولت پاکستان از انجام عملیات در ۳ نقطه از خاک افغانستان خبر داد؛ منابع رسمی اعلام کردند در این عملیات ۲۹ تن کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر اطلاع رسانی پاکستان بامداد دوشنبه در پیامی اعلام کرد که در پی حوادث تروریستی متعدد اخیر در داخل این کشور به ویژه حمله شب گذشته به اردوگاه رنجرز در کراچی، یک عملیات زمینی در امتداد مرز پاکستان و افغانستان انجام شد.
عطاء اله تارَر افزود: به دنبال حملات دقیق در منطقه مرزی علیه مخفیگاهها و پناهگاههای امن تروریستهای متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان انجام شد که منجر به کشته شدن ۲۹ نفر از این جماعت شده است.
عملیات امشب پاکستان در عمق خاک افغانستان درحالی صورت میگیرد که گروهک تروریستی جماعت الاحرار مسئولیت حمله شب گذشته در شهر کراچی را برعهده گرفت و ارتش پاکستان نیز صبح یکشنبه در بیانیه خود، افغانستان را تلویحا به انتقام تهدید کرد.
پاکستان مدعی است که در عملیات روز گذشته علیه عوامل حمله به مرکز نیروهای رنجرز، یک تبعه افغانستانی به نام عثمان علی را بازداشت کرده است. فیلم اعترافات منتسب به این تبعه افغانستان نیز شبکههای خبری پاکستان منتشر شده است.
براساس این گزارش، وزیر اطلاع رسانی پاکستان در ادامه پیام خود افزود: در ادامه عملیات غضب للحق (عملیاتی که پاکستان از اواسط سال گذشته علیه آنچه پناهگاههای امن تروریسم در قلمروی افغانستان میخواند، آغاز کرده است) و بر اساس اطلاعات موثق، پاکستان اردوگاهها و مخفیگاههای تروریستی متعلق به جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان در منطقه مرزی افغانستان هدف قرار داد.
او مدعی شد: ۳ هدف در ولایات پکتیا، پکتیکا و کنر و مقادیر زیادی سلاح و مهمات ذخیره شده نابود شد.
۲۹ خرداد امسال وزارت دفاع حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده بود که این کشور چندین مرکز وابسته به گروه تروریستی داعش را در مناطق مختلف ایالات بلوچستان و خیبرپختونخوای پاکستان هدف حمله قرار داده است.
اما دولت اسلامآباد، طالبان را به دروغگویی متهم ساخت و گفت: اردوگاههای عناصر تروریستی در افغانستان تحت کنترل حاکمان فعلی کابل اداره میشود. حواث سریالی در مرزهای این دو همسایه درحالی روی میدهد که روابط اسلامآباد و کابل در ماههای اخیر به دلیل افزایش تنشهای مرزی و اتهامات متقابل درباره پناه دادن به عناصر مسلح به پایینترین سطح رسیده است.
اسلامآباد بارها اعلام کرده است که برخی حملات علیه نیروهای پاکستانی از خاک افغانستان صورت میگیرد؛ اتهامی که کابل آن را رد کرده و گفته است که امنیت مرزها تنها با همکاری و گفتوگو تضمین میشود.
این تحولات در حالی روی داده که هر دو طرف بارها بر لزوم حلوفصل اختلافات از مسیر گفتوگو و اجتناب از اقدامات نظامی تاکید کردهاند و مذاکرات استانبول تازهترین تلاش برای کاهش تنشها و بررسی مسائل امنیتی، مرزی و تجاری میان دو کشور محسوب میشود، اما بهدلیل اختلاف دیدگاهها، نتیجه ملموسی در پی نداشت.