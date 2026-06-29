نایب‌رئیس شورای سیاسی حزب الله با تاکید بر اینکه توافق چارچوب میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی قابل اجر نیست گفت: ما این توافق را به رسمیت نشناخته‌ایم و ادامه این روند را اشتباه می‌دانیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نایب‌رئیس شورای سیاسی حزب الله ضمن رد توافق چارچوب میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی گفت: موضع ما در مورد توافق‌نامه چارچوب، موضع جدیدی نیست و ما از همان ابتدا این روند مذاکره را رد کرده بودیم.

محمود قماطی در گفت‌و‌گو با شبکه الجدید تصریح کرد: ما نتایج توافق چارچوب را به رسمیت نشناخته‌ایم و ادامه این روند را یک اشتباه می‌دانیم.

او افزود: توافق‌نامه چارچوب، مرده به دنیا آمد و کاملاً غیرقابل اجراست. نیازی به بسیج عمومی یا برداشتن گام‌های تشدیدکننده نیست، زیرا این توافق‌نامه عملاً به خودی خود فرو خواهد پاشید.

قماطی تصریح کرد: این توافق‌نامه در عمل قابل اجرا نیست و نمی‌توان آن را به مردم لبنان تحمیل کرد. ما این توافق‌نامه را توافقی تحقیرآمیز و تسلیم‌آمیز می‌دانیم که تابع دیکته‌های خارجی است.

او اضافه کرد: در لبنان دو رویکرد وجود دارد: رویکرد مرجع حاکم که بر کاغذ و توافق‌نامه‌ها متکی است و رویکرد مقاومت که مبتنی بر زمین و عمل مقاومت است.

عضو ارشد جنبش حزب الله خاطرنشان کرد، قدرت حاکم فقط جوهر و کاغذ در اختیار دارد، در حالی که مقاومت، زمین و میدان در برابر دشمن اسرائیلی را در اختیار دارد.

قماطی تصریح کرد: ما هرگونه ارتباط بین عقب‌نشینی اشغالگران اسرائیلی از سرزمین‌های اشغالی لبنان و هرگونه موضوع داخلی لبنان را رد می‌کنیم.

قماطی در ادامه گفت: خواسته ما این است که اسرائیل بدون قید و شرط از لبنان خارج شود. ما نمی‌پذیریم که لبنان مجبور شود بین تسلیم سلاح‌هایش یا تسلیم خاکش یکی را انتخاب کند.

او اضافه کرد: ما از استقرار ارتش لبنان در هر نقطه از مرز لبنان پس از خروج اسرائیل حمایت می‌کنیم. ما با این توافق مقابله خواهیم کرد و برای لغو سیاسی و عملی آن تلاش خواهیم کرد، زیرا این یک توافق مردود و غیرقابل اجرا است.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله همچنین گفت: هر گامی که منجر به عقب‌نشینی بی‌قید و شرط اسرائیل و ورود ارتش لبنان شود، مورد استقبال است، اما این نباید به منزله پذیرش توافق تسلیم تلقی شود.