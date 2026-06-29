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رئیس مجلس لبنان با انتقاد شدید از توافق امضا شده در واشنگتن، آن را توافقی تحمیلی توصیف و تاکید کرد: این توافق پیش نخواهد رفت و اجرا نخواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس مجلس لبنان در گفتوگو با روزنامه «الاخبار» توافق بیروت و تلآویو با میانجیگری واشنگتن را «دیکته و تحمیل» توصیف کرد و گفت که این توافق از توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳ نیز بهمراتب بدتر است؛ توافقی که او از چهرههای اصلی مقابله سیاسی و مردمی برای لغو آن به شمار میرفت.
نبیه بری همچنین خواستار پرهیز از هرگونه واکنش یا تحرک خیابانی شد که ممکن است برای کشاندن کشور به چرخه آشوب و درگیری داخلی مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
بری در ادامه تأکید کرد که خطرناکترین بخش این توافق تنها به محتوای سیاسی آن محدود نمیشود، بلکه به پیامدهای احتمالی آن در دامن زدن به شکافهای داخلی و کشاندن لبنانیها به رویارویی با یکدیگر مربوط است؛ موضوعی که به گفته او بیش از هر طرفی در خدمت رژیم صهیونیستی قرار میگیرد.
رئیس مجلس لبنان گفت: مقابله با این روند باید در چارچوبهای قانونی، سیاسی و ملی دنبال شود و به همین منظور وزیران جنبش امل هیچ جلسه هیئت دولت را که موضوع توافق در آن مطرح شود، تحریم نخواهند کرد و در همان جلسات موضع خود را اعلام خواهند کرد.
او تأکید کرد: «این توافق پیش نخواهد رفت و اجرا نخواهد شد. به این شکل، بهتنهایی قابل اجرا نیست.»
بری همچنین معتقد است تنها فرصت واقعبینانه لبنان برای بازپسگیری حقوق خود و وادار کردن رژیم صهیونیستی به عقبنشینی کامل، در مسیر مذاکرات آمریکا و ایران نهفته است؛ زیرا به باور او این مسیر تنها چارچوبی است که میتواند توازنهایی ایجاد کند که رژیم صهیونیستی را به اجرای تعهداتش وادار سازد.
او هشدار داد هرگونه تلاش برای جدا کردن پرونده لبنان از این روند یا ورود به مذاکرات مستقل با رژیم صهیونیستی بر اساس شروط آمریکا و این رژیم، تنها به طولانیتر شدن اشغال و ایجاد واقعیتهای جدید میدانی بدون تضمین واقعی برای لبنان منجر خواهد شد.
بری همچنین در واکنش به گمانهزنیها درباره احتمال برکناری ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان موضعی قاطع اتخاذ کرد و گفت: «کسی حق ندارد با این موضوع شوخی کند و نباید با ارتش بازی شود.»
رئیس مجلس لبنان پیشتر نیز پس از امضای توافق، در بیانیهای کوتاه نسبت به خطر فتنه هشدار داده و گفته بود: «ای مردم لبنان، همه لبنان، این فتنه است!»
بری در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر اینکه موضع او در قبال توافق به اندازه کافی تند نبوده است، گفت: وقتی توافق را فتنه توصیف میکنم، دیگر چه باید بگویم؟ آیا باید ناسزا بگویم؟!
او افزود: توصیف این توافق به عنوان «فتنه» بالاترین سطح هشدار سیاسی است، زیرا موضوع تنها یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه خطری است که وحدت لبنان و مردم آن را تهدید میکند.