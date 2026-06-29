نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به حمله هوایی به جنوب لبنان در شامگاه یک‌شنبه اعلام کرد، پیش از حمله، آمریکا را در جریان آن قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و اسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در بیانیه‌ای مشترک ادعا کردند ارتش اسرائیل ساعاتی پیش یک شبکه تونلی و زیرساخت زیرزمینی متعلق به حزب‌الله را در منطقه «مجدل زون» در جنوب لبنان منهدم کرده است.

در این بیانیه ادعا شده است که این تونل حاوی صد‌ها قطعه سلاح و تعدادی سکوی پرتاب موشک بوده و پیش از اجرای عملیات، آمریکا و نماینده واشنگتن در لبنان در جریان آن قرار گرفته بودند.

نتانیاهو و کاتس همچنین تأکید کردند ارتش اسرائیل به عملیات خود برای نابودی زیرساخت‌های حزب‌الله و رفع آنچه «تهدید علیه شهرک‌های شمالی» خوانده‌اند ادامه خواهد داد و نیرو‌های اسرائیلی همچنان در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

ساعاتی پیش شبکه المنار گزارش داد جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی شهرک میفدون در جنوب شهر النبطیه را بمباران کردند.

بمباران جنوب لبنان درحالی از سوی رژیم صهیونیستی ادامه دارد که توقف حملات اسرائیل به لبنان یکی از تعهدات واشنگتن در تفاهم نامه با ایران است.

همچنین هیئت‌های مذاکره کننده دولت لبنان و رژیم اسرائیل روز جمعه با حضور «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، پس از چند روز مذاکره در واشنگتن به توافقنامه موسوم به توافقنامه «چارچوب سه جانبه» (دولت لبنان و رژیم اسرائیل و آمریکا) دست یافتند.

این توافقنامه سازشکارانه به خلع سلاح مقاومت و برچیده شدن ساختار زیربنایی آن در لبنان و خروج مشروط اشغالگران اسرائیلی از خاک لبنان اشاره می‌کند.