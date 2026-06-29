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حزبالله لبنان نقض مستمر آتشبس از سوی دشمن صهیونیستی را محکوم کرد و هشدار داد: ضمن رصد کامل تحولات میدانی، حق دفاع از لبنان و مردم این کشور را برای خود محفوظ میداند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزبالله لبنان در بیانیهای اعلام کرد که ارتش دشمن اسرائیلی روز گذشته با انجام حملات هوایی، انفجارها و هدف قرار دادن مناطق مختلف در جنوب لبنان، به نقض توافق آتشبس ادامه داده است.
حزبالله افزود: بر اساس گزارشهای رسیده، دشمن صهیونیستی ساختمانهای مسکونی در مناطق «نبطیه» و «میفدون» را هدف قرار داده و یک پهپاد نیز به سمت زمینهای باز در شهرک «فرون» حمله کرده است.
همچنین ارتش دشمن با عملیاتهای تخریبی، اقدام به انفجار ساختمانهای مسکونی در شهرکهای «طیبه» و «حداثا» و همچنین انجام انفجار در شهرک «مجدل زون» نموده است.
مقاومت اسلامی در پایان با اعلام اینکه تمامی موارد نقض آتشبس از سوی ارتش دشمن صهیونیستی را بهدقت رصد میکند، بر حق مشروع خود در دفاع از وطن و ملت تأکید کرد.