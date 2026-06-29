به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دیدار از مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیم‌های ملی کانادا و آفریقای جنوبی از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه سوفی شهر لس‌آنجلس برگزار شد که تلاش دو تیم در نهایت با برتری یک بر صفر کانادا به پایان برسد.

استیو اوستاکویو (۳+۹۰) تک گل کانادا را به ثمر رساند.

تیم‌های ملی فوتبال آفریقای جنوبی و کانادا به عنوان تیم‌های دوم گروه A و B به این مرحله رسیده بودند. حالا کانادا با پیروزی در این دیدار باید با برنده دیدار هلند و مغرب در مرحله یک‌هشتم نهایی دیدار کند. این برای نخستین‌بار در تاریخ فوتبال کانادا بود که تیم ملی کشورشان در جام جهانی به مرحله یک‌هشتم راه پیدا کند.

ترکیب تیم ملی فوتبال کانادا:

رونون ویلیامز (کاپیتان)، خولیسو مودائو، اوبری مودیبا، نکو ماسوکو، سیخو موکوئنا، نکو اوکون، امبونیسنی مبوکازی، تدی موفوکنگ، اوسیو سیتوله، اوسوین آپولیس و ایقرام راینرز ماکگوپا.

ترکیب تیم ملی فوتبال آفریقا:

رونون ویلیامز (کاپیتان)، خولیسو مودائو، اوبری مودیبا، نکو ماسوکو، سیخو موکوئنا، نکو اوکون، امبونیسنی مبوکازی، تدی موفوکنگ، اوسیو سیتوله، اوسوین آپولیس و ایقرام راینرز ماکگوپا.





استیون اوستاکیو، هافبک و کاپیتان تیم ملی کانادا در دیدار مقابل آفریقای جنوبی به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد.





نمودار مرحله حذفی جام جهانی پس از دیدار آفریقا و کانادا به شکل زیر است:



