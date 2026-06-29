

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های گروه C انتخابی جام ملت‌های کمتر از ۲۰ سال آسیا از ۸ تا ۱۲ تیر به میزبانی هیات فوتبال استان اصفهان در این شهر برگزار می‌شود.

برهمین اساس با نظر قاسم حدادی‌فر و کادرفنی تیم فوتبال جوانان ۳۴ بازیکن به این اردو دعوت شدند.

محمد مهدی جان نیا (تراکتور تبریز) امیر مهدی مقصودی، محمد اکبری، ابوالفضل خلیلیان، ابوالفضل تیغ نورد، متین امیری و عرفان یوسف‌زاده (سپاهان اصفهان) علی مستانی، محمد دلیجانی و مرتضی فرخانی (ذوب‌آهن اصفهان) مهدی چشم براه (پرسپولیس تهران) رضا خضرایی (هوادار تهران) امیرمحمد عابدی (پیکان تهران) پارسا خدادادی (سایپا تهران) محمدرضا عباسی (آریو اسلامشهر) محمد علی صحنه (شاهین تهران) وسام ساکی (استقلال خوزستان) عباس رفیع، محمد امین حسینی، کرار نماری و ابوالفضل زاده عطار (فولاد خوزستان) ماهان علیپور (برق شیراز) مهرداد آقامحمدی، علی جلوخانی و سید مهدی حسینی (شمس آذر قزوین) بنیامین علیپور (گل‌گهر سیرجان) ماهان بهشتی (ملوان انزلی) امیرحسین فارسی و آرین معالی (خیبر خرم آباد) یونس کوشکی (وحدت بروجرد) ابوالفضل کاظمی (نساجی مازندران) عرفان خدادادیان، امیرحسین کریمی و امیرمهدی یحیایی (آلومینیوم اراک)

برنامه دیدار‌های تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله انتخابی به میزبانی ویئت تری ویتنام به شرح زیر است:

۹ شهریور

فلسطین - ایران

۱۲ شهریور

کره شمالی - ایران