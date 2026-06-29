نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از مدتی وقفه به علت حملات دشمن آمریکایی – صهیونی عملیات اجرایی آزاد راه مراغه _ هشترود در قطعات مختلف آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، موسوی افزود: اعتبار مورد نیاز برای احداث ۱۳ کیلومتر قطعه یک و ۶ در محدوده شهرستان مراغه و هشترود تخصیص یافته است و سرعت بخشیدن به اجرای این طرح، برای کاهش تصادفات و تسهیل در تردد شهروندان شهر‌های منطقه یک ضرورت اساسی است.

به گفته نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی، قطعه دوم این آزاد راه به طول ۲۹ کیلومتر به بهره برداری رسیده است و تردد در آن جریان دارد.

موسوی خاطرنشان کرد: برای تامین اعتبار طرح، بازدید‌ها و جلسات متعدد با حضور مسئولان راه شهرسازی، پیمانکار و سرمایه گذاران تشکیل و بر سرعت بخشیدن به اجرای طرح تاکید شده است.

این طرح به طول ۱۱۰ کیلومتر شهر‌های مراغه، خداجو، نظرکهریزی و هشترود را به آزادراه پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) متصل می‌کند.