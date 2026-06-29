همایش بین‌المللی «شاهنامه، شاه اثر ماندگار و پیوندگر نسل‌های آریایی» با حضور جمعی از اندیشمندان، استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب فارسی در کتابخانه ملی شهر دوشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، با اشاره به جایگاه شاهنامه در حفظ زبان فارسی و هویت فرهنگی ملت‌های فارسی‌زبان، گفت: مایه افتخار است که امروز درباره اثری سخن می‌گوییم که بیش از هزار سال از آفرینش آن می‌گذرد، اما همچنان زنده است، خوانده می‌شود و الهام می‌بخشد؛ اثری که نام آن با هویت فرهنگی و ادبی جهان فارسی گره خورده است.

وی شاهنامه را میراث مشترک ملت‌های حوزه تمدنی فارسی دانست و افزود: این اثر تنها یک کتاب شعر نیست، روایت یک تمدن است. فردوسی با نبوغ و عشق کم‌نظیر خود، تاریخ، خاطره، آرزوها و تجربه‌های نسل‌های پیشین را در قالب اثری جاودانه به آیندگان سپرد و پلی میان گذشته، حال و آینده ساخت.

سفیر ایران در تاجیکستان با طرح این پرسش که راز ماندگاری شاهنامه چیست، تصریح کرد: بخش مهمی از راز جاودانگی شاهنامه در آن است که از ارزش‌هایی سخن می‌گوید که محدود به زمان و مکان نیستند. خرد، عدالت، راستی، وفاداری، شجاعت و مسئولیت‌پذیری مفاهیمی هستند که برای همه انسان‌ها در هر عصر و سرزمینی قابل درک و الهام‌بخش‌اند.

حقیقیان با اشاره به اینکه فردوسی شاهنامه را با ستایش خرد آغاز می‌کند، گفت: در نگاه فردوسی، خرد چراغ راه انسان است؛ نیرویی که میان قدرت و عدالت، احساس و مسئولیت و نیز گذشته و آینده پیوند برقرار می‌کند. از همین رو، پیام شاهنامه همچنان با نیازهای جهان معاصر هم‌خوانی دارد.

وی هنر روایتگری فردوسی را از دیگر عوامل ماندگاری این اثر برشمرد و اظهار کرد: شخصیت‌های شاهنامه، با وجود جایگاه اسطوره‌ای خود، کاملاً انسانی‌اند؛ عشق می‌ورزند، امید دارند، دچار تردید می‌شوند، اشتباه می‌کنند، پیروز می‌شوند و گاه شکست می‌خورند. همین ویژگی سبب شده است که مخاطب امروز نیز با شخصیت‌هایی چون رستم، سیاوش و تهمینه احساس نزدیکی کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان تأکید کرد: اگر بخواهیم راز ماندگاری شاهنامه را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت این اثر ماندگار شد، زیرا در کنار روایت تاریخ و اسطوره، از انسان، خرد، اخلاق و آرمان‌هایی سخن گفته است که هرگز کهنه نمی‌شوند.

حقیقیان در پایان با اشاره به نقش آثار فاخر ادبی در توسعه دیپلماسی فرهنگی افزود: امروز که جهان بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو، تفاهم و شناخت متقابل میان ملت‌ها نیاز دارد، شاهنامه می‌تواند زمینه‌ساز این گفت‌وگو و تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملت‌ها باشد.