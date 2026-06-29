هفته دوم والیبال لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ با برتری تیم‌های لهستان، ایتالیا و آمریکا مقابل حریفان به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ به پایان رسید و در آخرین دیدار‌های روز پایانی تیم‌های لهستان، ایتالیا و آمریکا مقابل رقبای خود به برتری رسیدند.

در یکی از دیدار‌های دیشب اسلوونی که در سه مسابقه قبلی خود در این هفته پیروز شده بود مقابل ایتالیا شکست خورد.

تیم ملی ایران هم در آخرین مسابقه خود دیروز کوبا را شکست داد و به اولین برد خود در این هفته و دومین بردش طی این رقابت‌ها دست پیدا کرد.

نتیجه کامل روز پایانی هفته دوم به شرح زیر است:

لهستان ۳ - ۱ آرژانتین (۴۸ بر ۵۰، ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۰)

ایتالیا ۳ - ۱ صربستان (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰)

آمریکا ۳ - ۱ صربستان (۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر۱۷)

ژاپن ۳ - ۲ فرانسه (۲۸ بر ۳۰، ۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۲)

آلمان ۳ - ۱ چین (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۹)

بلغارستان ۳ - ۱ اوکراین (۲۵ بر ۲۰، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۷)

ایران ۳ - ۱ کوبا (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱، ۲۰ بر ۲۵ و ۳۰ بر ۲۸)

برزیل ۳ - ۲ کانادا (۲۵ بر ۱۷، ۲۳ بر ۲۵، ۲۸ بر ۲۶، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۷ بر ۱۵)

ترکیه ۳ - صفر بلژیک (۲۶ بر ۲۴، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۱۷)