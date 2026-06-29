نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی، در نشست مشترک با رئیس بنیاد مسکن و همینطور رئیس و معاونان کمیته امداد امام خمینی در جریان فعالیت‌های و اقدامات این دو نهاد در جنگ تحمیلی سوم قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست مشترک این کمیسیون با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر ضرورت تأمین اعتبارات لازم برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ، اجرای طرح‌های هادی روستایی، مسکن محرومان و نهضت ملی مسکن تأکید کرد و گفت: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۵ اعتبارات مناسبی برای حوزه مسکن در نظر گرفته و آماده رفع موانع قانونی پیش روی بنیاد مسکن است.