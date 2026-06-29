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ستاد اربعین حسینی استان اردبیل اعلام کرد: ثبتنام داوطلبان شرکت در همایش پیادهروی اربعین از ساعت ۹ صبح روز سهشنبه نهم تیرماه در سامانه سماح آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ستاد اربعین استان اردبیل طی اطلاعیهای زمان دقیق ثبتنام داوطلبان شرکت در همایش عظیم پیادهروی اربعین را اعلام کرد برایناساس، ثبتنام از ساعت ۹ صبح روز سهشنبه نهم تیرماه آغاز میشود.
زمان اعلام شده مصادف با پانزدهم ماه محرمالحرام است و متقاضیان میتوانند از همان ساعت اولیه روز مذکور نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند سامانه تعیین شده برای این منظور، پایگاه الکترونیکی سماح به نشانی WWW.SAMAH.HAJ.IR خواهد بود که در اختیار تمامی زائران قرار گرفته است.
طبق تأکید ستاد مرکزی اربعین، ثبتنام در این سامانه برای همه داوطلبان شرکت در مراسم امسال کاملاً الزامی و اجباری است دلیل این اجبار، امکان بهرهمندی زائران از خدمات ضروری سفر از جمله دریافت ارز زیارتی، بیمه مسافرتی و همچنین تسهیلات حملونقل زمینی و هوایی عنوان شده است.
در بخش دیگری از این اعلامیه، زمانبندی عملیات اعزام زائران نیز مشخص گردید که از سوم مردادماه، همزمان با دهم ماه صفر، آغاز خواهد شد این روند تا پانزدهم مرداد، برابر با ۲۲ صفر، ادامه مییابد و ستاد استان اردبیل آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی از زائران اعلام کرده است.