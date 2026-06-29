سازمان هواشناسی برای بخش‌هایی از شمال، شمال شرق و دامنه‌های البرز، رگبار، رعدوبرق و وزش بادپیش‌بینی کرد.



به گزارش خبر گزاری صداوسیما؛ بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، امروز در برخی مناطق مازندران، شرق گیلان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شرق هرمزگان، احتمال وقوع رگبار همراه با رعدوبرق و وزش باد وجود دارد. این پدیده همچنین در ارتفاعات استان‌های گیلان و گلستان و دامنه‌های جنوبی البرز پیش‌بینی شده است.

در روزهای فردا و چهارشنبه نیز وضعیت جوی در سواحل دریای خزر، شمال شرق و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز با رگبار و رعدوبرق همراه خواهد بود. علاوه بر این، در بخش‌هایی از مرکز، جنوب و جنوب شرق کشور، احتمال وزش باد شدید موقت و خیزش گردوغبار در هوا پیش‌بینی شده است.