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همزمان با هفته قوه قضائیه، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با حضور در مراکز مختلف قضایی از روند ارائه خدمات به مراجعان بازدید و از تلاش کارکنان تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، همزمان با هفته قوه قضائیه،رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با حضور در بخشهای مختلف دادگستری، دادسرا و شورای حل اختلاف، از تلاشهای شبانهروزی قضات و کارکنان دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت و خدمترسانی به مردم قدردانی کردند.
در ادامه این برنامه، مسئولان قضایی با حضور در ادارات و مراکز ارائهدهنده خدمات قضایی از جمله پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، تعزیرات حکومتی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مراکز داوری، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به کارکنان این مجموعهها، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به مراجعان قرار گرفتند.
رئیس دادگستری و دادستان زرند در این بازدیدها بر لزوم تسریع در رسیدگی به امور، افزایش دقت، تکریم اربابرجوع و ارتقای کیفیت خدمات قضایی در راستای سیاستهای دستگاه قضا تأکید کردند.
در پایان این بازدیدها، با اهدای شاخه گل و لوح تقدیر از خدمات و تلاشهای کارکنان مجموعههای قضایی و ادارات تابعه تجلیل شد و مسئولان قضایی، استمرار بازدیدهای میدانی، توجه به دغدغههای کارکنان و رفع موانع خدمترسانی را از اولویتهای کاری خود عنوان کردند.