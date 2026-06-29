پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد اربعین خوزستان بر استفاده زائران اربعین حسینی از بیمه سفر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهاب صدیقی دبیر ستاد اربعین خوزستان با اشاره به اهمیت برخورداری زائران از بیمه سفر گفت: یکی از موضوعات مهمی که در هر سفر باید رعایت شود، انجام فرآیند بیمه برای پوشش بیمهای در کشور مقصد است و سفر اربعین نیز از این قاعده مستثنی نیست.
او افزود: هر کسی که به سفر خارج از کشور میرود، قطعاً در معرض برخی مخاطرات از جمله مسائل سلامت، راهنمایی و رانندگی و حملونقل قرار خواهد گرفت که بیمه میتواند پوشش بسیار خوبی برای جبران هرگونه خسارت غیرمترقبهای که ناخواسته ایجاد میشود، ارائه دهد.
دبیر ستاد اربعین خوزستان با اشاره به زمان آغاز فرآیند ثبتنام زائران اربعین گفت: از روز ۹ تیرماه ثبتنام در سامانه سماح شروع بهکار میکند و خواهش ما از همه کسانی که قصد سفر به زیارت اربعین دارند این است که در این سامانه ثبتنام و خود را بیمه کنند. مبلغ بیمه ناچیز، اما پوشش آن بسیار عالی است. از جمله پوشش درمانی و در صورت فوت هم غرامت فوت به افراد پرداخت میشود.
صدیقی بر لزوم جدی گرفتن بیمه سفر از سوی زائران تأکید کرد و افزود: در سالهای گذشته، زائرانی که بیمه نبودند و دچار حادثه شدند، هم در حوزه درمان در کشور عراق و هم در حوزه موضوعات بعدی، دچار زحمت شدند، لذا از همه خواهش میکنم که حتماً این موضوع را جدی بگیرند.