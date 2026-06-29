مراسم رونمایی از پلاک خودرویی منطقه آزاد بانه و مریوان، با حضور آرش لهونی، استاندار کردستان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان اعلام کرد: با استفاده از اختیارات تفویض‌شده به استانداران، مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد در سراسر استان تا پایان سال صادر می‌شود.

آرش لهونی افزود: در مرحله بعد امکان تردد آن‌ها در استان‌های همجوار غرب کشور نیز فراهم خواهد شد.

وی، توسعه سرمایه‌گذاری، اشتغال و رونق تجارت را از مهم‌ترین اهداف منطقه آزاد بانه ـ مریوان برشمرد و از صدور مجوز بندر خشک سنندج در روزهای آینده خبر داد.

صمدی مدیرعامل منطقه آزاد بانه ـ مریوان نیز از ثبت ۵۷۱ شرکت در این منطقه خبر داد و اعلام کرد بخش عمده مراحل اجرایی آن‌ها انجام شده است.

در این مراسم، ماموستا رستمی نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری بر بهره‌مندی عادلانه مردم از ظرفیت‌های مرزی و حذف رانت و باندبازی در حوزه تجارت تأکید کرد.

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