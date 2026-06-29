با ادامه پیامد‌های اقتصادی تنش‌های غرب آسیا، افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی، هزینه استفاده از محصولات پلاستیکی را در کشور‌های آسیایی به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ هرچند آمریکا و ایران به توافقی برای توقف درگیری‌ها دست یافته‌اند، اما بازگشت بازار‌ها به شرایط عادی و احیای کامل زنجیره تأمین زمان‌بر خواهد بود. نگرانی‌ها درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی جهان، همچنان بر بازار‌های جهانی سایه افکنده است.

فروشندگان مواد غذایی در کشور‌هایی مانند تایوان، تایلند، کره جنوبی، اندونزی و فیلیپین می‌گویند افزایش قیمت کیسه‌های پلاستیکی، ظروف یک‌بارمصرف و سایر محصولات پلاستیکی، هزینه‌های فعالیت آنها را به‌طور محسوسی افزایش داده است، اما به دلیل نگرانی از کاهش مشتریان، از افزایش قیمت کالا‌های خودداری می‌کنند.

بخش عمده نفتای مورد نیاز صنایع پتروشیمی آسیا از کشور‌های حوزه خلیج فارس تأمین می‌شود و اختلال در عرضه این ماده اولیه، موجب افزایش قیمت اتیلن و در نتیجه رشد بهای محصولات پلاستیکی شده است.

در همین حال، برخی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی در کره جنوبی و ژاپن نیز به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، ظرفیت تولید خود را کاهش داده‌اند. شرکت «فورموسا پتروکمیکال» تایوان اعلام کرده است که با افزایش شدید قیمت خوراک پتروشیمی، بسیاری از مشتریان توان خرید محصولات با قیمت‌های جدید را ندارند.

در برخی کشور‌های منطقه، تولیدکنندگان با تغییر مسیر تأمین مواد اولیه از کشور‌هایی مانند چین و برخی کشور‌های آفریقایی تلاش کرده‌اند از شدت افزایش قیمت‌ها بکاهند. با این حال، فعالان صنعت پلاستیک در فیلیپین اعلام کرده‌اند که برای حفظ قدرت رقابت در برابر واردات، بخشی از افزایش هزینه‌ها را خود متحمل شده‌اند.

کارشناسان معتقدند با وجود آغاز روند بازگشایی تنگه هرمز، کاهش قیمت مواد اولیه و بازگشت بازار محصولات پتروشیمی به شرایط عادی به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.