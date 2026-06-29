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در راستای ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت و به منظور ادای دین به اسطورههای صبر و استقامت، کاروان خادمان حرم مطهر حضرت علیبنموسیالرضا (علیهالسلام) با حضور در منزل شهید طباطبائی، از شهدای جنگ تحمیلی سوم یاد ایشان را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ عطر حرم در سرای ایثار ؛ خانواده شهید گرانقدر «سید محمد حسن طباطبائی» با حضور خادمان آستان قدس رضوی تکریم شدند.
در راستای ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت و به منظور ادای دین به اسطورههای صبر و استقامت، کاروان خادمان حرم مطهر حضرت علیبنموسیالرضا (علیهالسلام) با حضور در منزل شهید والامقام «سید محمد حسن طباطبائی»، از شهدای جنگ تحمیلی سوم یاد ایشان را گرامی داشتند.