عطر حرم در سرای ایثار

در راستای ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت و به منظور ادای دین به اسطوره‌های صبر و استقامت، کاروان خادمان حرم مطهر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (علیه‌السلام) با حضور در منزل شهید طباطبائی، از شهدای جنگ تحمیلی سوم یاد ایشان را گرامی داشتند.