محمود نعمتی با برتری مقابل صالح اباذری در رقابت انتخابی وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم تیم ملی کاراته کشورمان، مسافر بازی‌های آسیایی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت انتخابی تیم ملی کاراته در وزن به اضافه ۸۴ کیلوگرم برای تعیین ملی‌پوش اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا، دیشب برگزار شد و در نهایت محمود نعمتی موفق شد جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کند.

در این انتخابی، محمود نعمتی و صالح اباذری به مصاف هم رفتند. با توجه به کسب نشان طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا توسط نعمتی، طبق تصمیم کادرفنی یک پیروزی پیش از آغاز مسابقات برای او لحاظ شده بود.

نخستین مبارزه دو کاراته‌کا با تساوی بدون امتیاز به پایان رسید، اما نعمتی در دیدار دوم با نتیجه ۶ بر یک به برتری رسید. در ادامه، صالح اباذری با پیروزی‌های ۲ بر صفر و یک بر صفر در مبارزات سوم و چهارم، کار را به دیدار پنجم کشاند. در نهایت، محمود نعمتی در مبارزه سرنوشت‌ساز با نتیجه ۷ بر ۳ حریف خود را شکست داد تا پیراهن تیم ملی را در بازی‌های آسیایی بر تن کند.

با توجه به ۳ سهمیه ایران در بخش کومیته مردان، پیش از این نیز حضور مرتضی نعمتی و علی‌اصغر آسیابری در ترکیب تیم ملی قطعی شده بود.

در بخش بانوان نیز شنیده می‌شود فاطمه زهرا سعیدآبادی و آتوسا گلشادنژاد نمایندگان ایران در کومیته خواهند بود. همچنین احتمال اختصاص یک سهمیه به کاتای تیمی وجود دارد؛ اتفاقی که می‌تواند شرایط حضور فاطمه صادقی در کاتای انفرادی را نیز فراهم کند و شانس کسب چهار نشان برای کاراته بانوان ایران در بازی‌های آسیایی را افزایش دهد.