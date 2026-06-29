معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان از آغاز پویش سراسری «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» همزمان با ماه محرم خبر داد و گفت: این پویش تا پایان ماه صفر با هدف ترویج فرهنگ صلح و سازش و جلب رضایت در پرونده‌های قضایی اجرا می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان از آغاز اجرای پویش سراسری «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» همزمان با حلول ماه محرم‌الحرام خبر داد و گفت: این پویش تا پایان ماه صفر با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی این ایام برای توسعه فرهنگ صلح و سازش ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، اظهار داشت: این پویش به همت معاونت حل اختلاف و با استفاده از برکات معنوی ماه محرم و با تأسی از سیره امام حسین (ع) در گذشت و ایثار، آغاز شده است تا از ظرفیت تشکل‌های مردمی و یاران صلح برای حل‌وفصل پرونده‌های قضایی استفاده شود.

وی افزود: تمرکز این پویش بر جلب رضایت در پرونده‌های قصاص، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حل نزاع‌های دسته‌جمعی و طایفه‌ای است تا زمینه گسترش فرهنگ گذشت و کاهش اختلافات در جامعه فراهم شود.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان از عموم مردم دعوت کرد با پیوستن به این پویش ملی، در ترویج فرهنگ صلح و سازش مشارکت کنند و ابراز امیدواری کرد تا پایان ماه صفر، دستاوردهای مؤثری در جلب رضایت شکات و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها حاصل شود.