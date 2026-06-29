به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در پی فعالیت سامانه بارشی ناپایدار در سطح استان اردبیل، طی ۲۴ ساعت گذشته بارش‌های چشمگیری در سطح برخی مناطق مرکزی و شمالی استان به وقوع پیوست.

بیشترین میزان بارندگی با ۵۷ میلی‌متر در مدت مذکور از شهرستان مشکین‌شهر گزارش شد که در نوع خود طی این فصل از سال کم‌نظیر بود.

در سایر نقاط استان نیز بارش‌های قابل ملاحظه‌ای رخ داد که به طور مثال در ایستگاه حمزه خانلو شهرستان گرمی ۴۱ میلی‌متر باران بارید.

شهرستان بیله‌سوار نیز میزبان بارش تابستانی باران بود به طوری که در مدت گفته شده در مرکز این شهرستان ۲۴ میلی‌متر باران ثبت شد.

شهرستان پارس‌آباد نیز از ایم بارش‌ها بی بهره‌ نبوده و بر همین اساس در ایستگاه کنده کندی این شهرستان ۳۶ میلی‌متر باران بارید‌.

بارش باران سبب بروز سیل در نقاط مرکزی و شمالی استان نیز گردید که در پی آن خسارات سنگینی نیز به برخی مناطق وارد شده و هلال احمر استان در حال امداد رسانی است.