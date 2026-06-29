به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده گفت: این تعداد زندانی که پس از تحمل دوران حبس و طی فرآیند‌های اصلاحی و تربیتی، شرایط لازم برای آزادی را کسب کرده بودند، با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و با استفاده از ظرفیت تاسیسات حقوقی از زندان‌های خراسان شمالی آزاد شدند.

وی افزود: آزادی این زندانیان با مشارکت و حمایت صندوق نیکوکاری ثامن‌الائمه (ع) زندان‌های استان و همچنین همکاری ستاد مردمی دیه خراسان شمالی محقق شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: مجموع اصل بدهی این افراد بیش از ۶ میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان بوده که بخش قابل توجهی از آن از محل کمک‌های خیرخواهانه تامین و بخش دیگری نیز با گذشت و رضایت شکات پرونده‌ها پرداخت شده است.