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رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: همزمان با هفته قوه قضائیه، ۷۳ نفر از زندانیان واجد شرایط و محکومان جرایم غیرعمد از زندانهای استان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مشارکت خیرین آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجتالاسلام رضا براتیزاده گفت: این تعداد زندانی که پس از تحمل دوران حبس و طی فرآیندهای اصلاحی و تربیتی، شرایط لازم برای آزادی را کسب کرده بودند، با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و با استفاده از ظرفیت تاسیسات حقوقی از زندانهای خراسان شمالی آزاد شدند.
وی افزود: آزادی این زندانیان با مشارکت و حمایت صندوق نیکوکاری ثامنالائمه (ع) زندانهای استان و همچنین همکاری ستاد مردمی دیه خراسان شمالی محقق شد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: مجموع اصل بدهی این افراد بیش از ۶ میلیارد و ۱۶۸ میلیون تومان بوده که بخش قابل توجهی از آن از محل کمکهای خیرخواهانه تامین و بخش دیگری نیز با گذشت و رضایت شکات پروندهها پرداخت شده است.