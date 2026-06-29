پدیده طبیعی گِل‌افشان بندر تنگ در شهرستان کنارک بار دیگر فعال شد و جلوه‌ای تماشایی از یکی از نادرترین پدیده‌های زمین‌شناختی ایران را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این گِل‌افشان که در بندر تنگ از توابع بخش کهیر شهرستان کنارک و در دشت کهیر واقع شده، هر سال همزمان با آغاز وزش باد‌های موسمی (مونسون) و تغییر شرایط دریا، وارد مرحله فعالیت می‌شود.

دراین پدیده، گل‌ولای سرد از دهانه گل‌افشان خارج شده و چشم‌انداز‌های طبیعی کم‌نظیر و دیدنی را در سواحل مکران ایجاد می‌کند؛ منظره‌ای که هر سال گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت را به این منطقه می‌کشاند.

گِل‌افشان بندر تنگ از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی و زمین‌شناختی سواحل مکران به شمار می‌رود و ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری طبیعی در جنوب شرق کشور دارد.