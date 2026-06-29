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چهار دستگاه اکسیژن ساز با مشارکت خیران به بانک امانات هلال احمر بوانات اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بوانات گفت: چهار دستگاه اکسیژن ساز به ارزش ۳۴۰ میلیون تومان به بانک امانات و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر این شهرستان با مشارکت خیران اهدا شد.
سجاد رضایی زاده با بیان اینکه ۲ دستگاه دیگر هم در این بانک وجود دارد، افزود: با اهدای این دستگاه ، بیماران و نیازمندان این شهر و روستاهای تابعه میتوانند به صورت امانی از این تجهیزات حیاتی بهرهمند شوند.
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.