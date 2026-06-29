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دولت مالزی با هدف حفظ روند رو به رشد صنعت گردشگری، راهبرد جدیدی را با تمرکز بر بازارهای پربازده از جمله چین، اندونزی، ژاپن، هند، روسیه، آلمان و استرالیا در دستور کار قرار داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ معاون وزیر گردشگری، هنر و فرهنگ مالزی اعلام کرد این کشور در سال ۲۰۲۵ موفق به جذب ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی شده که نسبت به ۳۸ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۴، رشد ۱۱.۲ درصدی را نشان میدهد. همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان ماه مه، ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر وارد مالزی شدهاند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳.۴ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به اینکه این آمار بیانگر تداوم روند مثبت صنعت گردشگری مالزی است، ابراز امیدواری کرد این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یابد.
به گفته وی، وزارت گردشگری علاوه بر توسعه بازارهای هدف، همکاری با فعالان صنعت را برای رفع چالشهای عملیاتی و کاهش فشار ناشی از افزایش هزینهها ادامه خواهد داد.
در همین حال، ساآرانی محمد، وزیر ارشد ایالت پراک، فرهنگ را یکی از موتورهای محرک اقتصاد دانست و تأکید کرد: توسعه گردشگری فرهنگی، علاوه بر حفظ میراث ملی، فرصتهای شغلی و درآمدی تازهای برای مردم ایجاد میکند.
وی با اشاره به اینکه ایالت پراک در سال ۲۰۲۵ میزبان بیش از ۱۰.۴ میلیون گردشگر داخلی اقامتکننده و بیش از ۲۳.۶ میلیون بازدیدکننده داخلی بوده است، گفت: موفقیت صنعت گردشگری تنها با تعداد گردشگران سنجیده نمیشود بلکه آثار اقتصادی آن بر زندگی مردم، کسبوکارهای محلی، هتلها، رستورانها، صنایعدستی، راهنمایان گردشگری و رانندگان حملونقل اینترنتی نیز اهمیت دارد.
مقامهای مالزی همچنین از شهر تاریخی ایپوه، شهر سلطنتی کوالا کانگسار، دره باستانی لنگگونگ، جنگل حرا ماتانگ و جزیره پانگکور بهعنوان مهمترین ظرفیتهای گردشگری ایالت پراک برای جذب گردشگران داخلی و خارجی نام بردند.