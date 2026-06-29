رئیس فراکسیون ورزش مجلس در پیامی پس از اتمام مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ ضمن انتقاد از عملکرد نهاد‌های بین‌المللی فوتبال، به‌ویژه فیفا در رعایت نکردن اصل عدالت ورزشی، خطاب به بازیکنان تیم ملی ایران نوشت: شما فرزندان این کشور ثابت کردید که اراده یک ملت، بزرگ‌تر از هر مانعی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی پس از اتمام مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ پیامی به شرح زیر صادر کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جام جهانی ۲۰۲۶ برای فوتبال ایران، تنها یک میدان رقابت ورزشی نبود؛ آزمونی بزرگ برای سنجش اراده، انسجام و شخصیت فرزندان بزرگ این سرزمین بود.

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی پا به این آوردگاه جهانی گذاشت که تحولات منطقه، شرایط ویژه کشور، محدودیت‌های ایجادشده در روند آماده‌سازی، مشکلات سفر و ریکاوری و برخی ناهماهنگی‌ها در میزبانی و مدیریت مسابقات، مسیر حضور نماینده ایران را دشوارتر از بسیاری از رقبا کرده بود.

انتظار می‌رفت نهاد‌های بین‌المللی فوتبال، به‌ویژه فیفا، در چنین شرایطی با رعایت اصل عدالت ورزشی، زمینه رقابتی برابر را برای همه تیم‌ها فراهم کنند؛ موضوعی که متأسفانه آن‌گونه که شایسته فوتبال ایران بود، محقق نشد.

با این وجود، شما فرزندان این کشور ثابت کردید که اراده یک ملت، بزرگ‌تر از هر مانعی است. در روز‌هایی که فشار‌های بیرونی می‌توانست تمرکز هر تیمی را برهم بزند، با اتحاد، نظم، جنگندگی و روحیه مثال‌زدنی، از اعتبار فوتبال ایران دفاع کردید و تصویری شایسته از نام ایران در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبال جهان به نمایش گذاشتید.

نتیجه یک مسابقه در تاریخ ثبت می‌شود، اما شخصیت یک تیم در حافظه ملت‌ها ماندگار خواهد شد. آنچه مردم ایران از شما به یاد خواهند سپرد، تنها گل‌ها و امتیاز‌ها نیست؛ بلکه مسئولیت‌پذیری، تعهد، همدلی و ایستادگی شما در برابر دشوارترین شرایط است.

فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، تلاش ارزشمند بازیکنان، کادر فنی، مجموعه مدیریتی فدراسیون فوتبال از جمله مهندس تاج، رئیس محترم فدراسیون فوتبال را ارج می‌نهد و معتقد است تجربه این جام جهانی، سرمایه‌ای گران‌بها برای آینده فوتبال کشور خواهد بود. مجلس نیز خود را موظف می‌داند با حمایت از ورزش قهرمانی و پیگیری حقوق ورزشکاران در مجامع داخلی و بین‌المللی، زمینه حضور قدرتمندتر نمایندگان ایران در رویداد‌های آینده را فراهم سازد.

اطمینان داریم این تیم شایسته، با حفظ انسجام و بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند این رقابت‌ها و جوانگرایی در جام ملت‌های آسیا و دیگر میدان‌های پیش‌رو، افتخارات بزرگ‌تری برای ایران عزیز رقم خواهد زد.

از صمیم قلب به همه اعضای تیم ملی، سرمربی محترم، کادر فنی، فدراسیون فوتبال و تمامی دست‌اندرکاران خداقوت می‌گویم. ملت ایران قدردان تلاش شماست و به آینده این تیم با امید و افتخار می‌نگرد.

زنده باد ایران؛ پاینده باد پرافتخار جمهوری اسلامی ایران.