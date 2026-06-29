به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ۱۴ والیبالیست جوان در کمپ تیم‌های ملی والیبال اردو زدند و برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شوند. در این مسابقات ۱۶ تیم آسیایی با هم رقابت می کنند.

آیدا باقرنیا، سانیا بحری سفیدی، حدیث ارفع رفیعی، ثنا نقی پور، ستایش نصر اصفهانی، ماریا محمدی، یکتا کثیری و الینا لطفی‌نیا لداریف، فاطمه همایون، ملینا غفرانی، سما یحیی پور وف عسل ولی پور و تارا شکی، فریبا صادقی به عنوان مدیر فنی، آرش صادقیانی (مشاور فنی)، اکرم قهرمانی (سرمربی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ)، نازنین کمالوند (ماسور) و سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست، تیم نوجوانان دختر را در این مسابقات همراهی می‌کنند.

پروانه عاقلی فرد - داور و نسیرین حق شناس - ناظر داوری در مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال آسیا در تایلند حضور خواهند داشت. این رقابت‌ها با برگزاری ۴۸ مسابقه با معرفی قهرمان به پایان می‌رسد.

تیم ایران در نخستین مسابقه خود مقابل فلیپین به میدان میرود. برنامه مسابقات به شرح زیر است.

گروه اول: تایلند، ازبکستان، استرالیا و مغولستان

گروه دوم: چین، قزاقستان، هنگ کنگ و قرقیزستان

گروه سوم: ژاپن، ایران، فیلیپین و اندونزی

گروه چهارم: چین‌تایپه، کره جنوبی، هند و ویتنام

چهارشنبه دهم تیرماه

ساعت ۶:۳۰؛ ایران – فیلیپین و قزاقستان – هنگ کنگ

ساعت ۹:۳۰؛ ازبکستان – استرالیا و کره جنوبی – هند

ساعت ۱۲:۳۰؛ ژاپن – اندونزی و چین – قرقیزستان

ساعت ۱۵:۳۰؛ تایلند – مغولستان و چین تایپه – ویتنام

پنج شنبه یازدهم تیرماه

ساعت ۶:۳۰؛ ژاپن – فیلیپین و قرقیزستان – قزاقستان

ساعت ۹:۳۰؛ مغولستان – ازبکستان و کره جنوبی – ویتنام

ساعت ۱۲:۳۰؛ ایران – اندونزی و چین – هنگ کنگ

ساعت ۱۵:۳۰؛ تایلند – استرالیا و چین تایپه – هند

جمعه دوازدهم تیرماه

ساعت ۶:۳۰؛ ایران – ژاپن و هنگ کنگ – قرقیزستان

ساعت ۹:۳۰؛ استرالیا – مغولستان و هند – ویتنام

ساعت ۱۲:۳۰؛ فیلیپین – اندونزی و چین – قزاقستان

ساعت ۱۵:۳۰؛ تایلند – ازبکستان و چین تایپه – کره جنوبی