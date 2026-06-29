فرماندار بهارستان از آغاز اجرای آزمایشی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در این شهرستان از اول مرداد خبر داد و بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای اجرای موفق این طرح ملی در راستای ارتقای نظام سلامت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی در نشست بررسی روند استقرار این برنامه با حضور مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اظهار کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در ارتقای نظام سلامت، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و ساماندهی فرآیند ارائه خدمات به شهروندان است.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها پیش از آغاز طرح، خواستار تأمین تجهیزات مورد نیاز از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران شد و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، آموزش کادر درمان و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان، نقش مهمی در موفقیت این برنامه خواهد داشت.

فرماندار بهارستان همچنین اعلام کرد فرمانداری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای اجرای مطلوب این طرح ملی حمایت خواهد کرد.

برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از مهم‌ترین طرح‌های تحول نظام سلامت کشور است که با هدف دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت، کاهش مراجعات غیرضروری به پزشکان متخصص، مدیریت هزینه‌های درمان و تقویت خدمات سطح اول بهداشتی و درمانی در حال اجراست.

این برنامه تاکنون در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت اجرا شده و وزارت بهداشت اجرای آن را به‌صورت مرحله‌ای در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور گسترش داده است.