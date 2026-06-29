نخست‌وزیر مالزی از حمایت دولت برای توسعه صنعت پهپاد به‌عنوان یکی از موتور‌های جدید رشد اقتصادی خبر داد و بر تقویت قوانین و همکاری دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ انور ابراهیم در مراسم اختتامیه نخستین نمایشگاه پهپاد مالزی گفت: دولت به وزارتخانه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نهاد‌های مرتبط مأموریت داده است همه حمایت‌های لازم را برای توسعه زیست‌بوم صنعت پهپاد فراهم کنند.

وی افزود: پهپاد‌ها علاوه بر حوزه دفاعی در بخش‌هایی مانند کشاورزی، مزارع، مدیریت بحران، عملیات جست‌و‌جو و نجات، حفاظت از محیط زیست و ارائه خدمات عمومی نیز کاربرد روزافزونی دارند.

نخست‌وزیر مالزی با اشاره به گسترش استفاده از پهپاد‌ها در کنار فناوری‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، گفت: این کشور باید از فرصت‌های پیش‌روی این صنعت بهره‌برداری کند.

به گفته وی، برآورد‌ها نشان می‌دهد ارزش بازار جهانی پهپاد‌ها تا سال ۲۰۳۰ از ۵۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و «اقتصاد ارتفاع پایین» به یکی از حوزه‌های نوظهور جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری تبدیل می‌شود.

انور ابراهیم همچنین از برنامه دولت برای اصلاح چارچوب‌های قانونی، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش، آزمایش و صدور گواهینامه‌های فنی خبر داد و خواستار نقش‌آفرینی گسترده‌تر دانشگاه‌ها در توسعه فناوری پهپاد، مشابه فعالیت‌های آنها در حوزه هوش مصنوعی و رایانش کوانتومی شد.

وی تأکید کرد: موفقیت صنعت پهپاد در گرو نوآوری، ثبات سیاسی، سیاست‌گذاری شفاف، کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و همکاری نزدیک میان بخش دولتی و خصوصی است و این عوامل، مالزی را همچنان به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.