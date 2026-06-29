

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کالج دانشگاه گفت: این مرکز تخصصی با بهره‌گیری از تجهیزات نوین آموزشی، استودیوی ضبط و کلاس‌های هوشمند، بستری ایده‌آل برای ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی عموم علاقه‌مندان و جامعه دانشگاهی خراسان جنوبی فراهم آورده است.



حسینی افزود: کالج دانشگاه بیرجند فعالیت خود را در چهار محور اصلی «کامپیوتر و فناوری اطلاعات»، «زبان‌های خارجی»، «مهارت‌های تخصصی» و «دوره‌های مجازی» آغاز کرده است.

وی گفت:کالج دانشگاه بیرجند محلی برای شکوفایی استعدادهاست و ما تلاش کرده‌ایم با تکیه بر کیفیت آکادمیک دانشگاه بیرجند، آموزش‌هایی ارائه دهیم که به صورت مستقیم به ارتقای توانمندی‌های شغلی و فردی شرکت‌کنندگان منجر شود.

رئیس کالج دانشگاه افزود: دانشگاه بیرجند از تمامی علاقه‌مندان به یادگیری مهارت‌های جدید، متخصصان جویای ارتقای دانش و دانشجویان دعوت می‌کند تا با بهره‌گیری از این فرصت ویژه، گامی بلند در مسیر پیشرفت حرفه‌ای خود بردارند.

حسینی گفت:علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص لیست دوره‌ها، شرایط ثبت‌نام و مشاوره آموزشی، به وب‌سایت کالج دانشگاه بیرجند مراجعه کرده و یا به صورت حضوری در پردیس شهدای دانشگاه حضور یابند.