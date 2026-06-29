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جانشین رئیس پلیس راهور فراجا گفت: برای مشخص شدن تکلیف موتورهای پلاکشده به نام شرکتها و نمایندگیها مهلت تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار حسن مؤمنی، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا گفت: روند شمارهگذاری موتورسیکلت با خودرو متفاوت است. در خودرو از همان ابتدا پلاک به نام مالک صادر میشود، اما در موتورسیکلت به دلیل اینکه مالک نهایی هنگام تولید مشخص نیست، شرکتهای تولیدکننده محصولات را به نمایندگیها تحویل میدهند و پلاک برخی از موتورسیکلتها به نام شرکت یا نمایندگی صادر میشود.
وی افزود: در حال پیگیری طرحی هستیم تا همانند خودرو، پلاک موتورسیکلت نیز به نام مالک نهایی صادر شود.
جانشین رئیس پلیس راهور فراجاادامه داد: برای شرکتها و نمایندگیهای موتورسیکلتساز مهلتی تعیین شده تا وضعیت موتورسیکلتهای پلاکشدهای که هنوز به نام آنها ثبت است، تعیین تکلیف و مالک واقعی آنها مشخص شود.