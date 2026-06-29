فرمانده سپاه ثامن‌الحجج شهرستان پاکدشت، اعلام کرد این شهرستان با برپایی ۴۰ موکب، میزبان ۵۰ هزار زائر از شرق کشور در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای خواهد بود.

پاکدشت میزبان ۵۰ هزار زائر در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

پاکدشت میزبان ۵۰ هزار زائر در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده سپاه ثامن الحجج شهرستان پاکدشت در نشست با اصحاب رسانه گفت: این موکب ها از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ تیرماه در نقاط مختلف شهرستان فعال خواهد شد.

سرهنگ ابراهیم گرمابدری افزود: ۱۲ کمیته با شرح وظایف مختلف، مسئولیت میزبانی و اعزام مردم عزیز را دارد که از استان های شرقی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید به شهرستان پاکدشت وارد می شوند.