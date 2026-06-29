به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،‌رئیس شعبه جمعیت هلال احمر کوه چنار گفت: مردم این شهرستان با هدف کمک به بیماران نیازمند خون، با مراجعه به پایگاه سیار انتقال خون مستقر در شهر نودان، ۴۹ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

سجاد امیرزاده افزود: این برنامه با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و گسترش فعالیت‌های بشردوستانه جمعیت هلال احمر برگزار شد.

لزوم استمرار اهدا خون در فارس

مجید اکبرزاده مدیر کل انتقال خون استان فارس می گوید: تولید فرآورده‌های خونی به دلیل محدودیت زمان نگهداری برخی محصولات، به‌ویژه پلاکت، باید به صورت مستمر و روزانه انجام شود و وقفه در این چرخه می‌تواند روند خدمت‌رسانی به بیماران را با چالش مواجه کند.

به گفته وی نیاز به فرآورده‌های خونی، به‌خصوص پلاکت، در مراکز درمانی استان به صورت روزانه وجود دارد و بیماران سرطانی، مبتلایان به اختلالات عملکرد پلاکت و اختلالات خونریزی دهنده و بسیاری از بیماران بستری در مراکز درمانی از جمله مصرف‌کنندگان اصلی این فرآورده حیاتی هستند.