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خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایر هرمزگان عصر امروز با افزایش بادهای شمال غربی مواج میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد نیز احتمال رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق و تند باد لحظهای وجود دارد.
مرضیه سی سی پور توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها بویژه سبک و صیادی در نظر گرفته شود و از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از فردا سه شنبه وزش بادهای جنوب شرقی نیز در دریای عمان افزایش مییابد.
مرضیه سی سی پور گفت: در این مدت دما تغییر چندانی ندارد و رطوبت نسبی هوا ماندگار است.