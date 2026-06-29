خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایر هرمزگان عصر امروز با افزایش باد‌های شمال غربی مواج می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد نیز احتمال رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق و تند باد لحظه‌ای وجود دارد.

مرضیه سی سی پور توصیه کرد: تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها بویژه سبک و صیادی در نظر گرفته شود و از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از فردا سه شنبه وزش باد‌های جنوب شرقی نیز در دریای عمان افزایش می‌یابد.

مرضیه سی سی پور گفت: در این مدت دما تغییر چندانی ندارد و رطوبت نسبی هوا ماندگار است.