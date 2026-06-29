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معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس از مسافران خواست برای حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری فرمانده شهید امت و سفر به تهران و مشهد مقدس، بلیت برگشت را از مبدأ تهیه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، علی استوان با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه ترددها در ایام برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری فرمانده شهید امت، گفت: با توجه به پیشبینی افزایش سفر در مسیرهای پرتردد بهویژه تهران و مشهد مقدس، مسافران باید برای جلوگیری از بروز مشکل در زمان بازگشت، بلیت برگشت خود را از همان مبدأ سفر تهیه کنند.
وی افزود: این اقدام موجب برنامهریزی بهتر، صرفهجویی در زمان و پیشگیری از کمبود ظرفیت در مسیرهای بازگشت خواهد شد.
معاون حمل و نقل ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس همچنین درباره اعزامهای گروهی و کاروانی اظهار داشت: گروهها و کاروانهایی که قصد اعزام به تهران و مشهد را دارند، لازم است پیش از هرگونه اقدام، با انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل مسافری در شیراز و مراجع ذیصلاح در شهرستانهای مبدأ هماهنگیهای لازم را انجام دهند.
استوان تأکید کرد: این هماهنگیها برای صدور مجوزهای قانونی، عقد قراردادهای رسمی، جلوگیری از فعالیت شرکتهای غیرمجاز و همچنین تضمین امنیت و کیفیت خدمات به کاروانها، ضروری و الزامی است.